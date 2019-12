Man (24) dreigde ogen van vriendin ‘uit te branden’ met sigaret

,,Die training is in Den Bosch”, protesteerde de man luidkeels. ,,Ik heb echt geen tijd om daar iedere keer naartoe te rijden. Als die cursus in Nijmegen was, wilde ik het wel doen. Maar dit gaat toch niet?”

De man uit Cuijk uitte zijn mondelinge bedreiging op 19 september na een forse ruzie over het pas geboren dochtertje van het stel. Zijn vriendin zei tegen de man dat hij moest stoppen met blowen. ,,We kregen daar een discussie over en die is toen uit de hand gelopen”, verklaarde hij. Tegen zijn vriendin zei hij dat hij een schroevendraaier ging pakken en dat hij ‘niet bang’ was om haar ‘dood te maken’.