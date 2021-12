Man (27) met masker toch in cel na aanbellen bij Hugo de Jonge

update/videoDe politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor het meerdere keren aanbellen bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge in Rotterdam. De man had een masker bij zich. Hij werd nog in de nacht vrijgelaten, maar later op de dag weer gearresteerd op verdenking van bedreiging.

De Amsterdammer is een bekende coronademonstrant en is al vaker aangehouden. Eerder op de avond sloot hij aan bij het protest in Vlaardingen, waar het plastic masker aan zijn ov-fiets bungelde. Daarna zou hij rechtstreeks naar Rotterdam zijn gefietst.

Volledig scherm Hugo de Jonge. © ANP

‘Verhaal halen’

Hij filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom liet hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid - het gezicht van vele coronamaatregelen - te willen spreken. ,,Dat gaat niet. Jammer’’, zei een vrouw droog aan de andere kant.

Minuten later kwam de politie, die de man vorderde weg te gaan. In beeld kondigde de demonstrant aan ‘nog een heel lijstje te hebben met nieuwe namen waar ik nog aan de deur kan gaan’. Kort daarna werd hij gearresteerd omdat hij de wijk niet had verlaten. Midden in de nacht werd hij weer vrijgelaten. Maar later op de dag werd de Amsterdammer in zijn eigen woonplaats weer aangehouden. Die gebeurde op verzoek van de Rotterdamse politie, die hem verdenkt van bedreigen van Hugo de Jonge.

Loos alarm

Op woensdagavond werd er nog onderzoek gedaan naar een vreemd voorwerp voor de voordeur van de woning van De Jonge. Dit bleek loos alarm. Volgens de politie ging het om twee kerstkaarten. ,,We reageren in deze zaak iets sneller dan elders en geven het meer aandacht. Het gaat om dingen die we opvallend vinden, waarbij afwijkend gedrag plaatsvindt of waarbij we het niet vertrouwen.”

Diezelfde avond werd ook een verdacht ‘goedje’ gevonden bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Dat was gericht aan De Jonge, minister van het departement. ,,Dat is door de brandweer als niet-gevaarlijk beoordeeld.”

