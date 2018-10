Man (29) draait door op vlucht naar Amsterdam, F-16's begeleiden toestel

F-16's

De piloot van de KLM-vlucht mocht een snellere route nemen. Waarschijnlijk op verzoek van de luchtverkeersleiding Eurocontrol zijn twee F-16's ingeschakeld, die hebben het toestel begeleid naar Schiphol.

Eenmaal op de luchthaven werd de Amerikaan in het vliegtuig door de marechaussee aangehouden. Ook is hij onderzocht door de crisisdienst. Daarna is hij opgenomen, zegt de woordvoerder die de Amerikaan als 'verward' omschrijft.

Of de man alcohol of drugs gebruikt had, is nog onbekend.

(Artikel gaat verder na de foto)