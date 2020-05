Man (35) bekent aanranden van twee meisjes in schuilhutten bij de Kempen

De man meldde zich gisterochtend zelf bij het politiebureau in Eersel. De man heeft toegegeven dat hij twee meisjes van 13 en 18 jaar in Hulsel en Casteren heeft aangerand. Ook gaf hij toe dat hij achter twee andere vrouwen is aangereden in Reusel en Bladel, aldus de persofficier.



,,Dat heeft hij ook toegegeven, maar dat leverde geen strafbaar feit op.” De man blijft nog minimaal twee weken vastzitten, heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch besloten.

Slachtoffers

De 18-jarige was het eerste slachtoffer, op 25 maart. Zij was aan het hardlopen toen ze op de Wagenbroeken in Casteren in de bosjes werd gesleept. Net als in Hulsel gebeurde dat ter hoogte van een zogenoemde schuilhut. Het jongste slachtoffer van 13 werd vrijdagmiddag 15 mei aan de Molendijk in Hulsel in de bosjes getrokken, vastgebonden en aangerand. Voorbijgangers hoorden haar gillen en konden uiteindelijk erger voorkomen.

Een 17-jarig meisje was op woensdag 6 mei slachtoffer. Ze werd hinderlijk gevolgd toen ze vanuit Bladel over de Muilen naar Netersel liep. Een andere vrouw kreeg een dag vóór de aanranding in Hulsel, dus op donderdag 14 mei, met de man te maken op de Rouwenbocht in Reusel. Hij hield haar in de gaten vanuit zijn auto.