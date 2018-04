Man (35) hackte accounts Sophie Hilbrand en viel haar contacten lastig

Niet gechanteerd

,,Hij stuurde berichten uit mijn naam naar allerlei mensen en verzamelde veel telefoonnummers van bekenden die hij dan ging bellen,'' vertelt Sophie Hilbrand. ,,Hij deed dan geloof ik voorkomen dat ik alleen op een hotelkamer zat, of zo. Maar ik ben niet gechanteerd of bedreigd of iets dergelijks. Echt ernstig was het in dat opzicht niet, maar wel heel vervelend. En ik voel me natuurlijk wel verantwoordelijk naar al die mensen die hij lastig viel en van wie hij contactgegevens had.''