Man (36) aangehouden voor bekladden en vernielen oorlogsgraven Mierlo

UPDATE ‘Nepwapen’ zoon Halsema blijkt echte revolver van haar echtgenoot

10:17 Het wapen waarmee de zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deze zomer werd aangehouden was een echte onklaar gemaakte revolver en geen ‘nepwapen’ zoals Halsema eerder zei. Haar echtgenoot Robert Oey had het vuurwapen verstopt in de ambtswoning. Dat staat in een interview dat NRC met Oey had.