Man (37) vast wegens voorbereiden terreuraanslag op priklocatie Den Helder

Politieonderzoek wijst uit dat de man van plan was een ontploffing met een vuurwerkbom te veroorzaken bij het vroegere gemeentehuis van Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg, dat sinds 8 maart in gebruik is voor het geven van coronavaccinaties. De verdachte werd 18 maart al opgepakt, maar het nieuws over zijn aanhouding komt nu pas naar buiten.

Eerdere aanslagen

Eind januari werd een coronateststraat in Urk in brand gestoken tijdens ongeregeldheden en liep de locatie flinke schade op, waardoor de straat langere tijd dicht moest. Een 21-jarige man uit Emmeloord werd daarvoor aangehouden. In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en bekladdingen.