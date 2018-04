Man (42) uit Kerkdriel verwekt kinderen bij stiefdochters van 13 en 15

Een 42-jarige stiefvader uit Kerkdriel, die zijn stiefdochters stelselmatig misbruikte, hangt een gevangenisstraf van 6 jaar plus tbs met dwangverpleging boven het hoofd. Dat was althans de eis die hij tegen zich hoorde in de rechtbank in Arnhem.

De man had tussen 2011 en 2016 tientallen keren seks met zijn minderjarige stiefdochters en verwerkte bij elk van hen een kind. De meisjes waren 15 en 13 jaar oud toen ze zwanger raakten.

Dat was in de zomer van 2014 en in het voorjaar van 2015. Maar de ontucht en de verkrachtingen begonnen al veel eerder, en duurden veel langer. De man begon zich aan zijn oudste dochter te vergrijpen toen ze in 2011 tijdelijk in een vakantiehuisje in de Zandmeren in Kerkdriel woonden.

Zij was toen 13 jaar oud. Dat ging door toen ze later in Den Bosch, Velddriel en Zaltbommel woonden. Vanaf 2012 misbruikte hij ook zijn jongste dochter, die toen 11 jaar was. De twee zusjes wisten dat niet van elkaar.

Cocaïne

Stiefvader sloeg zijn slag als ze alleen thuis waren, of hij nam ze mee in de auto. Hij deed dat onder invloed van cocaïne, alcohol en soms wiet. Hij sloeg ze soms of pakte hun telefoon af. Die kregen ze dan terug in ruil voor seks.

Volgens de meisjes was de man agressief en intimiderend. Dat was hij ook tegen de moeder van de zusjes. Die wist wel van het misbruik, maar heeft het nooit gestopt. Ze probeerde haar jongste dochter zelfs over te halen geen aangifte te doen.

Jeugdzorg

Toen de zusjes zwanger raakten, probeerden de moeder geheim te houden dat de stiefvader de vader was. De jongste dochter werd uitgelachen op school, omdat ze zo aankwam. De school heeft Jeugdzorg ingeschakeld. Maar net als bij haar oudste zus was het te laat om abortus te plegen. Ze kregen allebei een dochter, die meteen in pleeggezinnen werden geplaatst. De stiefvader bleef thuis wonen.

Het NFI heeft aangetoond dat het dna van de baby’s overeenkomt met dat van de verdachte, dus hij kon niet ontkennen dat hij seks heeft gehad met zijn stiefdochters. Maar in de Arnhemse rechtbank probeerde hij zijn rol daarin te bagatelliseren.

Naar eigen zeggen kwamen de meisjes bij hem in bed liggen als hij onder de invloed was van drank en drugs. En dan namen zij het initiatief. Volgens hem is het enkele keren gebeurd, in een vrij korte tijdsspanne in Den Bosch. Volstrekt ongeloofwaardig, zo beoordeelde het openbaar ministerie (OM) die lezing.

Smartengeld én schadevergoeding

Naast een gevangenisstraf en tbs-behandeling, wil het OM dat de 42-jarige zijn stiefdochters 20.000 euro smartengeld betaalt plus meer dan 35.000 euro aan schadevergoeding. En hij zal een deel van de opvoeding van de kindjes moeten betalen.