Man (43) bekent na 13 jaar aansteken dodelijke brand: ‘Gewacht tot mijn moeder is overleden’

Hoe dan? Dit dorp is opgetild en ligt nu 60 centimeter hoger: ‘Anders staat het water hier straks meters hoog’

Het kerkdorp Kanis is herrezen, zeker zestig centimeter. Na 3,5 jaar van blubber in de voortuin, vieze schoenen en veel werklawaai is de rust teruggekeerd. Het hele dorp staat op palen en verzakt in geen honderd jaar meer.

14 februari