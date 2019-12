Man (44) omgekomen bij vechtpartij in Spijkenisse, dader op de vlucht

Hoe paradijsvo­gel Martien Meiland uitgroeide tot ’s lands grootste tv-hit

7:40 Dat die slungelige kleinzoon van Jaap Aardappel een bijzonder sujet is, weten ze in bollendorp Noordwijkerhout allang. Maar het duurt nog een tijd voordat Hilversum zijn volle potentie ontdekt. The making of Martien Meiland, tv-persoonlijkheid van 2019.