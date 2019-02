Man (55) zit klem onder 6.000 kilo zware stalen buizen en is zwaargewond

De benen van een 55-jarige Poolse medewerker zitten klem onder stalen buizen met een gewicht van zo'n zes ton. De man die werkt bij een constructiebedrijf in Bergeijk in Brabant is daarbij zwaar gewond geraakt.

Dat gebeurde even voor negen uur vanmorgen tijdens een ongeval bij een bedrijf in Westerhoven, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Bergeijk, in Noord-Brabant.

Traumahelikopter

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de man van de verdrukking te redden. De traumahelikopter, brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Brandweerlieden proberen de man te bevrijden. Het slachtoffer is aanspreekbaar.



Het ongeval gebeurde bij Coppens Constructie en Stalinrichtingen in Westerhoven. Dat ligt op de Heijerdijk, tussen Westerhoven en Bergeijk. Zodra er nieuws is over de benarde positie van de man, wordt dat gebracht.

70 doden

Door arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven zijn in 2017 zeventig mensen om het leven gekomen. Dat zijn negentien doden meer dan in 2016. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500: 14 procent meer dan een jaar eerder. De inspectie maakt zich zorgen om die toename. Hoeveel mensenlevens ongevallen op het werk in 2018 hebben gekost is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Bij Coppens in Westerhoven kwam een persoon woensdagochtend bekneld te zitten. © Bert Jansen

Tweeduizend ongevallen

Jaarlijks doet de inspectie SZW onderzoek naar zo’n tweeduizend arbeidsongevallen, blijkt uit gegevens die LocalFocus van de Inspectie SZW heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Tussen 2010 en 2016 vielen in totaal 11.816 slachtoffers, waarvan er 350 overleden.

De meeste slachtoffers van bedrijfsongevallen vallen in Velsen-Noord. In zes jaar tijd vielen daar 99 slachtoffers. Dat is het hoogste aantal slachtoffers binnen één postcodegebied in Nederland. In Velsen-Noord is veel industrie. Ruim een kwart van de arbeidsongelukken vindt plaats in de industrie. Een bouwvakker uit Tiel werd gespietst toen hij lelijk ten val kwam tijdens zijn werk aan een brug.

Kijk op de kaart om te zien hoeveel slachtoffers er bij arbeidsongelukken vallen bij jou in de buurt.