Man (66) wint hoogste pokerjackpot óóit in Holland Casino dankzij straight flush

Dode en vier gewonden door ernstig bedrijfson­ge­val bij olieraffi­na­de­rij in Zeeuwse Nieuwdorp

Bij een ernstig bedrijfsongeval bij olieraffinaderij Zeeland Refinery in Nieuwdorp is vanmorgen een man om het leven gekomen en zijn vier gewonden gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een medewerker van een onderaannemer. Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk.

3 februari