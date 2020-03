Man (68) doodt vrouw met 49 messteken, kinderen blijven hem steunen

,,Het was tak, tak. Ik was een beetje gek geworden’’, verklaart de Bosschenaar van Marokkaanse afkomst via een tolk. Hij zegt zich nauwelijks iets te herinneren van de precieze toedracht. Maar volgens de voorzitter van de rechtbank vertelde de man er juist zeer gedetailleerd over tijdens verhoren bij de politie.



Die vinden plaats als hij zich op 13 juni 2019 meldt bij het politiebureau. Hij is er op de fiets heengereden vanuit zijn huis aan de Marco Polostraat. Over zijn bebloede broek heeft hij een andere broek aangetrokken. Op het bureau zien agenten een flink bloedende duim. Hij zou gewond zijn geraakt toen zijn vrouw het mes wilde pakken dat op de grond was gevallen.