Man (77) overlijdt kort na coronaprik

Een 77-jarige man is vanochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij onwel was geworden toen hij naar zijn auto liep op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout. Hij was net daarvoor met Pfizer gevaccineerd tegen corona, aldus de GGD Hollands Midden.

Medewerkers van de vaccinatielocatie, onder wie een arts en EHBO’ers, hebben zich meteen om hem bekommerd. Aansluitend is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even later kwam het nieuws dat de man in het ziekenhuis is overleden, aldus de GGD. Het RIVM en het bijwerkingencentrum Lareb zijn geïnformeerd en zullen onderzoek gaan doen, meldt de dienst.

De man was gezond en had een gezondheidsverklaring bij zich. ,,Wat overblijft zijn vragen. Vragen waarop nu nog geen antwoord te geven is”, zegt de GGD. ,,We geven steun aan de familie en aan de betrokken medewerkers. De verslagenheid is groot, dit heeft een enorme impact, op familie maar ook bij de medewerkers van de priklocatie”, aldus GGD-directeur Sjaak de Gouw.

De locatie, waar vierhonderd prikken per dag kunnen worden gezet, was juist vanochtend geopend. De burgemeester was al gearriveerd voor de opening, maar is onverrichterzake afgereisd. Er werken zo ‘n veertig mensen, inclusief beveiligers en verkeersregelaars.