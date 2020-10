Man (78) uit Lelystad overleden nadat twee ziekenhuizen geen plek meer hadden

Het is niet duidelijk of het slachtoffer is overleden door de relatief lange zoektocht naar een plek in het ziekenhuis, vertelt zijn dochter. ,,Maar geholpen heeft het natuurlijk niet”. Ze vervolgt: ,,Mijn vader was 78 jaar oud en had een prima gezondheid. Hij werkte nog in een supermarkt, met heel veel plezier. Het is voor ons moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is en dat we geen afscheid konden nemen. Hij is alleen gestorven.”