Man aangehouden voor aanrijding in Rotterdam waarbij man (79) en vrouw (74) omkwamen

De slachtoffers werden rond 21.15 uur geschept op het zebrapad vlak voor de Boerengatbrug, waar zij overstaken. Een van de slachtoffers kwam op het fietspad op de brug terecht. Het andere slachtoffer op de rijbaan de stad uit. Beide lagen 10 tot 25 meter van de zebra met verkeerslichten.

De slachtoffers zijn eerst door omstanders en daarna door de hulpdiensten gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Beiden overleden ter plekke.

De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor. Op de weg lagen meerdere brokstukken van een voertuig. De politie begon direct met het markeren van remsporen en stelde andere sporen veilig, terwijl op dat moment op enige afstand het feestelijke vuurwerk van de Wereldhavendagen de lucht in ging.

De twee slachtoffers zouden zaterdag ook naar dit evenement zijn geweest, zo meldt de organisatie. ,,De organisatie heeft met verdriet kennisgenomen van het nieuws dat op zaterdagavond elders in Rotterdam twee bezoekers om het leven zijn gekomen na een aanrijding met een auto. We betuigen ons medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers en wensen hen veel sterkte toe.

Zwarte bestelauto niet verzekerd, apk al maanden verlopen

De politie zette in de nacht een zwarte bestelauto met linten af. Het voertuig stond voor de deur van Tropicana en was schuin op de parallelbaan achtergelaten, niet ver van de slachtoffers. De rechtervoorkant van de auto zit volledig in de kreukels. De rechterkoplamp is kapot en de ruit aan de passagierskant is ingedeukt.

Volledig scherm De betrokken bestelauto was niet verzekerd en de apk was al vele maanden verlopen. © MediaTV

De forensische opsporing heeft de auto uitgebreid onderzocht op sporen. Opvallend: Volgens de gegevens van de RDW is de apk verlopen en is de achtergelaten bestelauto niet verzekerd. De auto, toen nog geel van kleur, stond eerder op de site van een Rotterdams sloopbedrijf.

Eind juli werd het voertuig op een nieuwe naam gezet, maar zou zonder apk-keuring en verzekering dus niet de weg op mogen. De politie zoekt ooggetuigen van het ongeluk maar ook getuigen die hebben gezien wie uit de bestelauto stapte, of mensen die weten wie regelmatig in deze auto reed. De politie onderzoekt of de verdachte achter het stuur zat.

Capelse burgemeester: ‘Medeleven aan nabestaanden’

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel reageerde zondagochtend op het dramatische ongeluk. ,,Het vreselijke ongeval in Rotterdam waarbij een man en een vrouw om het leven zijn gekomen, raakt de Capelse gemeenschap diep. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden die in één klap een vader en een moeder verliezen.”

Verslagen en verdrietig wenst hij iedere betrokkene nu kracht en sterkte. ,,Ook aan de hulpdiensten die een zware taak op hun schouders voelen.” Oskam hoopt dat getuigen zich melden zodat de nog voortvluchtige bestuurder kan worden opgespoord.

Wethouder: Ben er echt ziek van

,,Wat een extreem naar bericht’’, verwoordt de Rotterdamse verkeerswethouder Vincent Karremans het gevoel van velen. ,,Ben er echt ziek van. Hoop dat we de dader snel vinden en dat deze gepaste straf krijgt. Heel veel sterkte aan de nabestaanden.’’

Volledig scherm Bij het zebrapad vlak voor de Boerengatbrug waar de slachtoffers zaterdagavond werden geschept, zijn bloemen neergelegd. © AD

‘Maasboulevard is racebaan’

Op sociale media is er veel medeleven met de nabestaanden van de overleden Capellenaar. Ook is er woede richting de bestuurder, die op de vlucht sloeg. Tegelijkertijd is de er roep harder op te treden tegen het racen in Rotterdam.

,,Wij zien dagelijks dat mensen van de sokken worden gereden op de zebrapaden bij het Oostplein en de Boerengatbrug’’, schrijft een buurtbewoner op berichtensite X aan wethouder Karremans. ,,Auto’s en motoren racen van/richting Maasboulevard. Kunt u nu alstublieft iets doen aan de verkeershufters in onze buurt?’’

Volledig scherm De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke maar de hulp mocht niet meer baten voor de twee slachtoffers. Boerengatbrug. Maasboulevard. © MediaTV

,,Vreselijk,’’ schrijft een ander over het ongeluk. ,,En, zo erg, later op de avond begon het racen over de Maasboulevard gewoon weer opnieuw, zoals elke avond/nacht.’’ ,,Wij maken al maanden meldingen over het feit dat de Maasboulevard een piste is geworden’’, zegt een ander.

Deze zomer twee nieuwe flitspalen neergezet

Rotterdam heeft een eigen aanpak van verkeersaso’s. Wethouder Karremans zou daarnaast graag zien dat boa’s kunnen gaan controleren op snelheid. De gemeente lobbyt daar in Den Haag voor. Sinds juli staan er ook weer twee flitspalen op de Maasboulevard. Ze staan echter niet in de buurt van het ongeluk.

De flitspalen werden neergezet op verzoek van bewoners in Kralingen-Crooswijk. Ook omdat er regelmatig te hard wordt gereden en door rood wordt gereden op de Maasboulevard, aldus de gemeente bij de bekendmaking. ,,In het verleden zijn er rondom de drukke kruisingen vaak ongevallen geweest. Door de flitspalen moet de snelheid omlaag, waardoor er minder ongevallen gebeuren.’’

