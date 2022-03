Man aangehouden voor brand bij zendmast Almere

Weer een zendmast in de brand: strijd tegen 5G of vandalisme?

BENNEKOM - De zendmast in Bennekom is de zoveelste zendmast in de afgelopen jaren die in brand is gevolgen. In 2020 was er een hausse aan brandstichtingen bij zendmasten, mede uit angst voor de nieuwe 5G-antennes. Of dat voor alle daders de reden was, is nooit bekend geworden. Veel van die branden zijn namelijk nog altijd onbestraft.

10 februari