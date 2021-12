Man achter ‘jaikwilcorona’ aangehouden, website offline gehaald

Het gaat om de man achter jaikwilcorona.nl. Hij wordt verdacht van oplichting, laat de Fiod-woordvoerster aan deze site weten. ‘Onderzoek moet uitwijzen of hij het virus daadwerkelijk heeft verkocht en zo ja, hoeveel.’ De hostingprovider heeft de site inmiddels offline gehaald. Het is nog altijd niet duidelijk of het om een legitiem product of om een grap gaat.

Voor een bedrag van 33,50 euro kon je via de site een ‘coronakit’ kopen die een besmetting met corona garandeerde. In de kit zat volgens de aanbieder onder meer een buisje met daarin een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je besmetting te testen. ‘Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig en snel in de brievenbus kunnen worden geleverd. Nadat je jezelf zou hebben besmet, zou een test bij de GGD eerst positief zijn en later, als je weer genezen bent, negatief. De GGD kan dan een genezenverklaring afgeven’, meldt de Fiod.

‘Met deze bewuste besmetting speelde de verdachte vermoedelijk in op het mogelijk 2G-beleid, dat inhoudt dat men óf gevaccineerd óf genezen verklaard moet zijn van corona voor het verkrijgen van een QR-code.’

Onderzoeken

Het Openbaar Ministerie lanceerde medio november een onderzoek naar de website. ,,Of er daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten, wordt momenteel onderzocht. Dit is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval”, verklaarde een woordvoerster van het functioneel parket tegenover deze site.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begon ook een onderzoek naar de site en waarschuwde mensen zich niet expres te laten besmetten met het coronavirus. De Inspectie wees erop dat dit gevaarlijk is en zei ‘verontwaardigd’ te zijn over initiatieven om expres het virus op te lopen. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want Covid-19 is natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n algemeenheid”, zei woordvoerster Margreeth Fernhout. Iedereen die zichzelf besmet, brengt volgens de IGJ ‘opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.’

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemde dergelijke initiatieven ‘een klap in het gezicht’ voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor ‘iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden’. Medisch deskundigen reageerden eveneens verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twitterde viroloog Marion Koopmans.

Technologie-expert Danny Mekic reageerde geschokt en deed een oproep aan de beheerder van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de inspectie, en haal de website offline’, schreef hij. Dat laatste lijkt dus inmiddels het geval.

