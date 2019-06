Man bevredigt zich voor ogen publiek bij station Deventer

video Veel belangstel­ling voor Luchtmacht­da­gen: 240.000 bezoekers

21:39 De vliegshows op de Luchtmachtdagen die vrijdag en zaterdag werden gehouden op de vliegbasis Volkel, hebben in totaal 240.000 bezoekers getrokken. Het was voor het eerst in drie jaar dat het evenement weer werd gehouden. Gisteren waren er 95.000 bezoekers en vandaag 145.000, zei een woordvoerder van defensie.