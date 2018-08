'Man die aanslag pleegde op gemeentehuis Lingewaard was 59-jarige man uit Gendt'

De man zou afgelopen nacht bij de meldkamer van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden gedreigd hebben zichzelf of anderen iets aan te doen. Uiteindelijk hebben agenten op diverse locaties gepost, maar hebben ze hem niet kunnen vinden. Niet veel later bleek dat de man de centrale hal van het gemeentehuis in was gereden en daarbij overleed. Volgens de brandweer zijn er twee gasflessen gevonden. Een van de gasflessen is ontploft en heeft voor een felle uitslaande brand gezorgd. Ook zou de man bij de aanslag twee schansen hebben neergezet voor het gemeentehuis.

Onderzoek

De politie doet met man en macht onderzoek naar wat er in Bemmel is gebeurd. Speurhonden hebben het gemeentehuis doorzocht en er zijn drone-opnames gemaakt. Het wrak van de geëxplodeerde auto staat nog voor de balie in het gemeentehuis en wordt mogelijk pas donderdag weggehaald. De plaats van het incident is afgesloten met zwarte schermen. De explosie heeft enorme schade aangericht, zodat de gemeente nog niet kan zeggen wanneer het gemeentehuis weer opengaat.



De automobilist heeft zijn actie in zijn eentje uitgevoerd volgens de politie. Zijn lichaam werd naast de auto gevonden. Of hij mogelijk onbedoeld slachtoffer is geworden van de explosie die hij veroorzaakte, kon de politie nog niet zeggen. ,,Het was duidelijk een bewuste actie en geen ongeluk. Of het een aanslag was, weten we pas als het technisch en tactisch onderzoek klaar is. Over het motief van het slachtoffer weten we dan ook pas meer'', aldus de politie.