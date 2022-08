Man die inreed op terras in Renesse is veroordeelde kickbokser en portier: ‘Ik herkende hem meteen’

John D. werd in 2017 in België veroordeeld tot 30 maanden cel, nadat hij als portier van dancing Langoa in Menen een 28-jarige man uit Affligem in coma sloeg. Het slachtoffer was daar met vrienden. Hun kledij was niet aangepast aan het discotheekbezoek, maar dat leek aanvankelijk geen probleem. Plots kreeg het gezelschap het toch aan de stok met portier John D., die een opmerking maakte over de teenslippers van één van de gasten. Het slachtoffer probeerde te bemiddelen, maar kreeg plots een stevige vuistslag in het gezicht, waardoor hij enkele meters lager van een trap viel en voor dood bleef liggen.