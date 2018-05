Man die online inbrak bij BN'ers blijkt contactgestoorde hacker

Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen Matthieu M. uit Houten. De man nam onder meer het Facebookaccount van presentatrice Sophie Hilbrand over en voerde namens haar gesprekken met bekenden van Hilbrand. Zo wist hij bijvoorbeeld achter het telefoonnummer van Victoria Koblenko te komen. Ook kraakte M. het e-mailaccount van Rachid Finge, waardoor hij een lijst met contactgegevens van bekende Nederlanders kon downloaden. Later bleek dat M. uit was op contact met de vriendin van Finge, nieuwslezer Amber Brantsen.

Eenzaam

Het gedrag van M. komt niet uit de lucht vallen, hij werd in 2016 al veroordeeld voor het op soortgelijke wijze lastigvallen van meerdere vrouwen. M. zelf gaf tijdens zijn rechtszaak aan te handelen uit eenzaamheid en een verlangen naar een uitdaging. Hij was tot nu toe in zijn leven niet al te gelukkig in het contact met vrouwen en had daar naar eigen zeggen wel behoefte aan.



Het Openbaar Ministerie (OM) liet vandaag weten zelfs even gedacht te hebben aan een tbs met dwangverpleging als strafeis. Dit omdat de kans op ongewenst gedrag in de toekomst groot is en M. zelf te weinig inzicht heeft in zijn psyche. Bovendien bracht een eerdere veroordeling hem volgens de officier van justitie ook niet op het rechte pad.