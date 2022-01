Man die seksdate zou willen blijkt jeugdbeschermer Leger des Heils

Het Leger des Heils was ‘verrast en geschrokken', toen eind december bleek dat jeugdbeschermer Edwin van E. was aangehouden, en nog wel vanwege een bijzonder gevoelige zaak. De 52-jarige Van E. zou een seksdate gepland hebben met een 11-jarig meisje. Eenmaal aangekomen in Rhoon, waar de twee elkaar onder de rook van Rotterdam zouden ontmoeten, bleek een onverwachte derde aanwezig. De stiefvader van het meisje ging van E. te lijf, de politie moest er aan te pas komen om de twee uit elkaar te halen. Sindsdien zit van E. vast.

Maar daarover zei het Leger des Heils niets. De ChristenUnie in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel wel. Daar was Van E. tijdelijk raadslid voor de partij die hem meteen heeft geroyeerd, nadat duidelijk werd waarom Van E. in januari aankondigde zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Door berichten daarover in de media begrepen ouders in de regio Rotterdam plots waarom hun jeugdbeschermer van de ene op de andere dag van het toneel was verdwenen, zonder opgaaf van reden. Eén van die ouders hekelt de gang van zaken, zeker omdat Van E. veelal te maken heeft met kwetsbare kinderen, die onder toezicht staan en voor wie soms een uithuisplaatsing dreigt. ,,Dat geeft hem een machtpositie, ouders en kinderen leven in de wetenschap dat de jeugdbeschermer het initiatief neemt tot uithuisplaatsing. De aanhouding van 21 december is ruim vijf weken geleden, uit niets blijkt dat het Leger des Heils iets heeft ondernomen voor de kinderen die zij zou beschermen.”

Brief

Na vragen van deze site kondigt het Leger des Heils aan nu brieven te gaan versturen, om ouders te informeren. ,,Deze jeugdbeschermer was gedetacheerd bij ons. Toen wij voor de kerst werden geïnformeerd over deze verdrietige en ingewikkelde zaak, werd ons ook geadviseerd daar niet over te communiceren, ook omdat het slachtoffer geen cliënt van ons is. We hebben wel het contract direct stopgezet en hebben nieuwe jeugdbeschermers ingeschakeld. Nu er toch reuring ontstaat in de media, doen wij een brief uit naar direct betrokkenen. Daarbij informeren we ze wat er aan de hand is.”

Het Leger des Heils zegt tot nu toe geen signalen te hebben gehad over vergelijkbare zaken. Ouders kunnen terecht bij een informatielijn met vragen en zorgen. Als kinderen toch te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag van Van E., kunnen ze zich melden bij de politie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: