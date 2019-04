Man die wegrende met peuter moet naar kliniek

Video Nederland­se Jack­son-imitator kapot van wegdoen beeld: ‘Hier krijgt McDonald’s spijt van’

12:03 Michael Jackson-imitator Daimyo Jackson weet zeker dat McDonald’s spijt gaat krijgen dat het een wereldberoemd beeld van de King of Pop na 20 jaar heeft weggehaald bij een restaurant in Best. Het tien meter hoge beeld was een waar bedevaartsoord voor Michael Jackson-fans van over de hele wereld, vindt hij.