Man die zich verzette tegen agenten in Franeker overleden na gebruik stroomstootwapen

Podcast BBB domineert en dat zit de rest van Den Haag niet lekker

De brandende hooibalen waren nog niet geblust, of aan het Binnenhof werd gedebatteerd over de soms gewelddadige boerenprotesten. De ogen waren weer gericht op BBB, want wakkert die partij sentiment aan? Voor een deel van de partijen hebben enkele boeren hun sympathie al verspeeld. En wie wordt de grote verzoener die rust kan brengen in de stikstofdiscussie?

16:59