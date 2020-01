Man dood bij beknelling tussen voertuig en gevel

Kamer verrast door schrappen reclame­blok in talkshow­oor­log: ‘Dit vergeten we niet’

12:36 Het reclameblok op NPO1 dat in de talkshowoorlog is gesneuveld, wekt grote verbazing in de Tweede Kamer. Die beslissing van de Nederlandse Publieke Omroep valt niet te rijmen met het gelijktijdige NPO-protest tegen het kabinetsplan om reclames van publieke zenders te schrappen, stellen de regeringspartijen.