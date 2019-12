Man doodgeschoten bij sportschool Amstelveen, mogelijk liquidatie

Het slachtoffer reed volgens een bron in een gepantserde BMW. Zijn identiteit is nog niet bekend. De politie was kort na de schietpartij op zoek naar een Volkswagen Transporter van een oud model, met geblindeerde achterruiten.

Niet veel later werd op de Buitensingel in Duivendrecht door de politie een uitgebrande auto gevonden. Het gebied is door de politie afgezet als plaats delict. ,,We hebben inderdaad een melding gekregen dat er een auto in de brand staat,” aldus een woordvoerder. “Of deze uitgebrande auto verband houdt met de schietpartij is nog niet duidelijk. Onderzoek zal dat uit moeten wijzen.”