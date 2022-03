Man doodgeschoten in McDonald's in bijzijn van kinderen: ‘Dader schoot zijn hele magazijn leeg’

ooggetuige verteltEen man is vanavond in een vestiging van de McDonald’s in Zwolle doodgeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van ouders en kinderen, zegt een ooggetuige tegen deze site. Het personeel is in veiligheid gebracht. Mogelijk is er een tweede slachtoffer gevallen, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. ,,Het is niet normaal wat we hebben gezien.”