Man durft huurhuis niet in na zoektocht vermiste Ercan, nu heeft hij een probleem: ‘Ik ken die gast niet eens’

Met video Boer Freek ving ontredder­de passagiers Voorscho­ten op in zijn stal na ongeluk: ‘Zag de schrik in hun ogen’

Boer Freek van Vliet twijfelde geen moment toen hij na de tweede klap bij het treinongeval in Voorschoten rechtop in zijn bed zat. Hij trok zijn overall aan, zette stoelen in zijn stal en ving zo de eerste slachtoffers van het ongeluk op. ,,Je zag de schrik in hun ogen.”