Man en vrouw doodgestoken tijdens uitlaten van hond op heide bij Heerlen

Bij een steekpartij op de Brunssummerheide in Heerlen zijn vanmiddag een man en een vrouw omgekomen. Een wandelaar trof de twee levenloze lichamen aan op zo’n honderd meter afstand van elkaar. Volgens deze ooggetuige lieten ze hun hond uit in het natuurgebied. ‘Dit verwacht je niet als je even met de hond gaat lopen'.

De wandelaar trof de dode vrouw tegen het middaguur aan bij het honden-losloopgebied aan de westkant van de Brunssummerheide. Deze ooggetuige belde de politie en trof even later een overleden man aan, op zo'n honderd meter afstand, vertelt hij aan deze krant: ,,Nadat ik het tweede slachtoffer had gevonden ben ik weer terug gerend om de politie te informeren dat er nog iemand was neergestoken. Dit verwacht je niet als je even de hond gaat uitlaten”, zegt de man die verder anoniem wil blijven.

Er lijkt geen grote zoekactie gaande naar een verdachte, de politie sluit dan ook niet uit dat de twee slachtoffers de enige betrokkenen zijn bij het geweldsincident. Wat er gebeurd is, wie ze zijn en of zij elkaar kennen, is vooralsnog onbekend.

De twee honden die rond de slachtoffers liepen zijn door de dierenambulance opgehaald en maken het goed.

‘Niet zo'n fijn stukje’

Volgens buurtbewoners van de plek van het misdrijf gaat het om ‘een niet zo fijn stukje Brunsummerheide’, zo vertellen omwonende tegen onze verslaggever ter plekke. ,,Sinds de voetbalclub hier weg is, is er geen bedrijvigheid meer.” Het bos zou onder meer een tijdje bekend hebben gestaan als ‘homo-ontmoetingsplek’. ,,Maar het is nu meer een een plek waar ‘de onderwereld’ samenkomt, zo wordt verteld. Een medewerker van een bedrijfje in de buurt stelt juist dat de honden-uitlaatplaats ‘een prima stukje bos is’: ,,Ik loop daar ook altijd met mijn honden.”

Geweld

De omgeving rond de Brunssummerheide is afgezet, er wordt onderzoek gedaan. Een politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto’s. Er is nog niemand aangehouden en het is vooralsnog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het natuurgebied.

Oorspronkelijk was er volgens de politie en de ooggetuige sprake van een steekincident, maar later sprak de politie over een geweldincident. Over het eventuele moordwapen kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

