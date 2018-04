Man en vrouw zwaargewond door explosie op boot Terherne

Rijke cokebazen duiken onder in honderden luxe safehouses

18:58 In honderden safehouses houden steenrijke drugshandelaren zich schuil in ons land. In luxe appartementen leven ze in complete anonimiteit. Daar verstoppen ze op ingenieuze wijze ook tonnen aan geld en handelswaar. Maar de politie opent de jacht.