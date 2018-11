Man gewond door 91 kilo zware glasplaat op station Oisterwijk

Hoger beroep om ‘oneerlijk proces’ Stint

12:45 Kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over de Stint. De rechter bepaalde vorige week dat de elektrische bolderkar terecht van de openbare weg is gehaald in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het voertuig.