Man haalt meisje (18) op en verkracht haar ‘om te leren hoe ze straks moet werken’

Update met video Relschop­pers verhinde­ren Zwarte Piet-pro­test in Staphorst: politie start onderzoek, KOZP doet aangifte

De politie in Overijssel start een onderzoek naar het belemmeren van een toegestane demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), zaterdagmiddag in Staphorst. Ze kijkt daarbij ook naar andere strafbare feiten die in en rond het dorp zijn gepleegd door relschoppers, luidt het in een persbericht.

19 november