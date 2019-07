Man haalt met gevaar voor eigen leven fiets van snelweg

Op beelden van Rijkswaterstaat op Twitter is te zien hoe de man zijn auto op de linkerbaan stilzet om het rijwiel op te pakken. Zonder geraakt te worden door andere voertuigen, loopt hij twee andere rijbanen over om de fiets aan de kant te leggen en keert daarna terug naar zijn auto.



Rijkswaterstaat spreekt op Twitter de waardering uit voor de andere weggebruikers die ‘goed anticipeerden op de fietsenstaller’. Het is niet bekend hoe de fiets op de weg terecht is gekomen. Volgens Rijkswaterstaat was een weginspecteur onderweg om de fiets te verwijderen.