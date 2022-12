Man had seks met shetlandpony, maar is blij dat hij werd betrapt: ‘Ben eigenaren dankbaar’

update Dreiging bij rechtbank Breda rond moordzaak motorbende­lei­der, zaak werd bijna afgelast

De rechtszaak rond de dood van motorbendeleider Michel Weiss is van start gegaan met extreme beveiligingsmaatregelen. Dit vanwege een melding van dreiging in of rond de rechtbank in Breda. Volgens de officier van justitie is er geen sprake van moord, maar van doodslag. Zij eist een celstraf van 10 jaar.

16:00