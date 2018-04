Man half jaar cel in na dreigen op Schiphol

De man sloeg de glazen toegangsdeur van de marechausseepost in en rende met de klauwhamer richting de passagier, terwijl hij slaande bewegingen maakte. De vijf in het kantoortje dachten dat hij een aanslag wilde plegen. De marechaussee beschoot hem uit verdediging.



De rechtbank in Haarlem kon geen rekening houden met een mogelijke psychiatrische stoornis, omdat de man amper met een psychiater wilde praten. Dat hij in zijn been werd geschoten en daarvan nog steeds niet volledig is hersteld, heeft wel meegewogen. De officier van justitie had ook een half jaar cel geëist.



De verdachte bleek een bekende te zijn van de marechaussee. Hij was al eerder betrokken bij geweldsincidenten op Schiphol.



Schiphol Plaza moest na het incident voor enige tijd ontruimd worden. Treinen konden vlak na het voorval tijdelijk niet stoppen op station Schiphol. Het vliegverkeer ondervond geen hinder van de actie van de man.