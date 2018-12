Man in Haarlem aangehouden voor dood echtgenote

TUI-vlucht naar Nederland gestrand na bommelding van vrouw aan boord

12:15 Een TUI-vliegtuig dat vanmorgen vroeg van Aruba naar Nederland zou vliegen, is aan de grond gebleven op het Antilliaanse eiland. Dit nadat een Nederlandse vrouw aan boord van het vliegtuig had gezegd dat er een bom aan boord was. De vrouw is aangehouden, bevestigt een woordvoerster van TUI.