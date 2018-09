'Man klaagt over joint bij speeltuin en wordt neergestoken'

VIDEOEen klacht over een blowende speeltuinbezoeker leidde vanmiddag in Zwolle tot een steekpartij. Een man sprak iemand aan die een joint opstak, waarop de roker een mes trok en de man vier keer stak, melden buurtbewoners. 'Zijn handen zaten helemaal onder het bloed'.

,,Het is verschrikkelijk. Schandalig. Neergestoken worden na een opmerking over een joint. En dan ook nog waar een klein kind bij is.'' Dinie Nijlant kan er, enkele uren na de steekpartij bij de speeltuin aan de Van Galenstraat in Zwolle nog steeds niet over uit.

Zij belde rond het middaguur met 112 toen twee hardlopers die de steekpartij hadden gezien in paniek bij haar aan de deur kwamen. En ze ging vervolgens naar de plaats des onheils. ,,Het slachtoffer stond daar met z'n handen voor zijn buik. Zijn handen zaten helemaal onder het bloed. Op een gegeven moment begon hij helemaal te zweten en moest hij gaan zitten.''

(Tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm Een fiets en een petje bij de plek van de steekpartij. © Stefan Verkerk

Tijdens het wachten op de hulpdiensten vertelde het slachtoffer wat er gebeurd was, zegt Dinie Nijlant. Hij was samen met vrouw en kindje bij de speeltuin aan de Van Galenstraat in de Zwolse Zeeheldenbuurt. ,,Toen hij daar kwam zat er een man een joint te roken op een bankje. Hij zei tegen hem: 'lekker jointje'. Niet meer en niet minder. Toen hij doorliep kwam die man achter hem aan en stak hem. Of die opmerking verkeerd gevallen is, ik weet het niet. Maar dat maakt ook niet uit. Je gaat iemand daar toch niet om steken?''

De verdachte is er vandoor gegaan. Via Burgernet probeert de politie hem op te sporen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigt dat er een man naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe hij er aan toe is, is onduidelijk. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen.

Volledig scherm De plek van het steekincident is afgezet door de politie. © Stefan Verkerk / News United