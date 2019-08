Man krijgt taakstraf voor gruwelijk doden van stinkdier in achtertuin

Een man uit Eindhoven heeft in hoger beroep een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk, gekregen voor het mishandelen en doden van een stinkdier in zijn achtertuin in juli 2017. Volgens Ton van der Zanden vormde het dier een bedreiging voor de vogels en knaagdieren die hij in zijn tuin had. Hij schopte het stinkdier en verdronk het daarna in een emmer.

Op 2 juli 2017 was er sprake van zeer ernstige stankoverlast bij een woning in Eindhoven. Daar bleek het om een dood stinkdier te gaan. De stank was zo erg dat de politie assistentie inriep van de brandweer voor een meting. Daaruit bleek dat de lucht dusdanig chemisch verontreinigd was dat er direct iets aan gedaan moest worden. De brandweer kwam later terug in speciale pakken om de tuin te besproeien met chloor, omdat de lucht anders nog dagen kon blijven hangen. Dat zou voor nog meer overlast voor de buurt zorgen.

Volgens Van der Zanden werd hij aangevallen door het dier. Hij pakte een schop en ging achter het dier aan, omdat hij zich zorgen maakte over de vogels en knaagdieren die hij in zijn tuin hield. Uiteindelijk sloeg hij het beest met een schop om het daarna met zijn kop naar beneden in een emmer te houden. Dat overleefde het stinkdier niet. Van der Zanden verklaarde voor het gerechtshof in juli tijdens de behandeling van de zaak dat hij het probleem op een maatschappelijk aanvaardbare manier op had gelost. Want als hij het wegjoeg, verplaatste het probleem zich naar de buren.

Geen acuut gevaar