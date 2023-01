Man lag maanden dood in huis, maar schoonmaak pas over ‘weken’: ‘Woongenot is weg’

Hoogleraar Gill hielp bij vrijplei­ten Lucia de B., en maakt nu gehakt van CBS-rap­port toeslagen­af­fai­re

Topstatisticus Richard Gill kraakt het onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde naar uithuisplaatsingen van kinderen van gedupeerden in de toeslagenaffaire. ‘De conclusie dat deze groep ouders niet harder is geraakt dan andere ouders, had het CBS nooit mogen trekken.’

