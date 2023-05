Man ligt vijf maanden onopgemerkt dood in flat in Den Bosch

interview Ilona Lagas naar Eerste Kamer: ‘Binnen BBB zijn mensen die een goede premier kunnen zijn’

Jarenlang was ze VVD’er, maar straks is Ilona Lagas (67) namens de nieuwkomers van BBB de baas van de grootste fractie in de Eerste Kamer. Dinsdag wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen. ,, Ik ben van het praktisch denken.”