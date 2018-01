Man met 1,5 miljoen contant geld gepakt bij grensovergang Roermond

Aan de grensovergang bij Roermond is een Duitse man gearresteerd die 1,5 miljoen euro contant geld op zak had. Volgens De Limburger is de man aangehouden door de Duitse politie.

De man zou reed over de N280 die overgaat in de Duitse snelweg A52. Op Duits grondgebied werd hij in het kader van een toevallige controle, staande gehouden door een gezamenlijk team van Nederlandse marechaussee en Duitse politie.

Reservewiel

Bij inspectie van de auto bleek in het vak voor het reservewiel een doos verstopt te zitten. In de doos, ingepakt in cadeaupapier, zat voor 1,5 miljoen euro in biljetten van onder meer 500 en 100 euro.

In hechtenis