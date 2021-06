Man met mes door politie neergeschoten op balkon in Amsterdam: 'Hij trok elektriciteitskabels los’

Ronald (39) eet alleen uit eigen tuin: ‘Zaadjes van 20 cent, 100 kroppen sla’

9:29 Je plant een paar zaadjes en met een beetje geluk groeit daar een paar maanden later je avondeten uit. Een eigen moestuin(tje), het klinkt makkelijk, maar ben je er niet veel geld en tijd aan kwijt? Deze tuinders helpen je op weg met hun bespaartips: ,,Zaadjes ruil je via Facebook en bewaar je wel tien jaar in de vriezer.’’