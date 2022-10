Man moet ‘nummertje trekken’ in apotheek en wordt zó boos dat hij met zijn auto naar binnen rijdt

Interview Criminelen komen vaker vrij na levenslang: wen eraan, zegt minister

Niet hij, maar een rechter zou moeten oordelen over vrijlatingsverzoeken van criminelen die levenslang is opgelegd, dat zegt minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) in een interview met deze site. Maar dat levenslanggestraften vaker gaan vrijkomen, daar zullen we aan ‘moeten wennen’, zegt hij.

5 oktober