Man neergeschoten op vol terras in Tilburg, politie zoekt nog naar verdachte

De eerste melding van het schietincident kwam binnen rond 00.30 uur. Op dat moment was het erg druk in de binnenstad bij horecagelegenheden vanwege het evenement Festival van het Levenslied. ,,Het incident gebeurde op een terras net om de hoek van een plek waar een optreden was”, aldus een politiewoordvoerder. Wat de aanleiding van de schietpartij was, kan de politie nog niet zeggen.

Nadat de politie een waarschuwingsschot loste, werd één verdachte aangehouden. Deze zit vast op het politiebureau. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig. Hij is er waarschijnlijk met een auto vandoor gegaan, meldt een politiewoordvoerder.

Onderzoek

Even later schreef de politie in een bericht dat agenten de situatie op de Heuvelring onder controle hadden. Bezoekers van het centrum van Tilburg waren daardoor niet meer in gevaar. De recherche kwam rond 2 uur vannacht aan op de Heuvelring, waar het onderzoek naar het incident doorging. De politie roept mensen die iets gezien hebben wat kan helpen bij de zoektocht naar de tweede verdachte te bellen naar 0900-8844, of 0800-7000 (anoniem).