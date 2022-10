Man ontsnapt uit cel en wil met aan elkaar geknoopte lakens uit bajes vluchten

UPDATE + MET VIDEOEen gedetineerde heeft vannacht op een bijzondere manier geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Alphen. Met een meterslang aan elkaar geknoopt laken wilde hij vluchten. Ver kwam hij niet: nog binnen de muren van de gevangenis werd de man in de kraag gevat.

De bijzondere ontsnappingspoging aan de Maatschapslaan was vannacht rond 03.00 uur. Van het dak van de gevangenis werden de aan elkaar geknoopte lakens over de muur en het hek gegooid. Bij de politie gingen direct alle alarmbellen af. Al snel was er veel politie op de been in de omgeving van de bajes. Ook vloog er een helikopter rond.

In de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI), op de Genielaan, is door agenten een auto in beslag genomen. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of het gaat om een vluchtauto die stond te wachten op de gedetineerde. ,,Dat is deel van het onderzoek.”

Verdachte opgepakt

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat de vluchtpoging is mislukt. De man kon uit zijn cel komen door een ruit en tralies te verwijderen. Hij is binnen de muren van de inrichting nog opgepakt en in isolatie geplaatst, aldus de woordvoerder.

De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Wat zijn of haar rol bij de ontsnappingspoging is, is niet duidelijk. Er wordt op dit moment niemand meer gezocht, zegt de politiewoordvoerder.

