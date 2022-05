Man op de vlucht na vondst twee doden in Geldermalsen, politie gaat uit van een misdrijf

Bij een woning in Geldermalsen zijn vanochtend twee lichamen gevonden. Dat gebeurde nadat er een korte brand woedde in de woning. De politie gaat uit van een misdrijf en verklaarde vanmiddag met spoed op zoek te zijn naar een man in een Renault.

De politie doet uitgebreid sporenonderzoek in en rond het huis en kan nog niets zeggen over de toedracht en de slachtoffers. Rond 15.15 uur werd via Twitter opgeroepen uit te kijken naar een man in een zwarte Renault Megane. De politie deed daarbij ook een oproep de bestuurder niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

De brand was snel onder controle, maar er zijn dus wel twee slachtoffers om het leven gekomen. Hoe dit precies is gebeurd, kan de politie nog niet melden. Tijdens de brand, die maandagochtend rond 06.30 uur begon, werd de brandweer, traumahelikopter en politie opgeroepen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Buurtbewoners komen elkaar bij de Emmastraat. Op de achtergrond het huis met zwarte schermen ervoor. © William Hoogteyling

Erg ontdaan

,,Hoe kan dat nou, hoe kan dat nou?’’ Een hevig geëmotioneerde vrouw wordt door de politie weggeleid bij het huis aan de Emmalaan waar de zwarte schermen om staan. Een groot gebied rondom het huis is afgesloten met rood-witte linten. Af en toe stopt er een buurtbewoner om te kijken wat er aan de hand is.

Bijna niemand wil met naam en toenaam iets vertellen, uit onzekerheid over wat er gebeurd is. Een buurtbewoner die verderop woont vertelt dat de wijk in alle vroegte ontwaakte met het geluid van loeiende sirenes en het geluid van een traumahelikopter. ,,Dit is een hele rustige wijk, hier gebeurt nooit wat”, zegt hij.

Een achterbuurman zag vanmorgen vroeg naar eigen zeggen rook uit het huis komen. Hij zegt ernaartoe te zijn gerend en te hebben aangebeld. Maar niemand deed open, verklaart hij. De man alarmeerde de buren en belde de brandweer. Hij zegt het gezin niet persoonlijk te kennen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rustige wijk

Wie je ook spreekt: de buren van de Emmawijk zijn deze morgen in schok. Want, zoals zo vaak, er gebeurt normaal eigenlijk nooit iets geks hier, verklaren de bewoners. . De zwarte schermen die zijn geplaatst en de wijde omgeving die is afgezet, voorspellen ook weinig goeds, merkt een buurvrouw op.

Een vrouw die komt aangefietst barst in tranen uit als ze hoort dat het om het gezin in dit bewuste huis gaat. ,,Ik heb vanmorgen meteen naar mijn vriendin die er vlakbij woont gebeld, om te horen of zij oké was. Nu zie ik dat het om een kennis van haar gaat. Ik ken de vrouw. Ze is een paar weken geleden nog bij mij geweest om spullen voor Oekraïne op te halen. Het zijn hele normale mensen, zoiets verwacht je niet.”

Volledig scherm © William Hoogteyling

Sirenes en een helikopter

Overal in de buurt staan mensen in voortuinen te praten. Het drama even verderop is het gesprek van de dag. ,,Vreselijk", klinkt het collectief. ,,Dit hoor je vaak alleen maar ver weg, niet in Geldermalsen. Echt heftig voor in deze buurt. Triest, zo’n drama.”

Vier jonge tieners op scooters, nemen voor de lessen op school beginnen, ook even een kijkje. ,,Ik schrik hier wel van, er gebeurt nooit wat in Geldermalsen”, zegt Lauren (16). ,,Normaal is het hier heel erg saai, er wonen rustige mensen.” ,,Echt een schok”, vindt ook Nika (15), haar ouderlijk huis kijkt uit op de woning aan de Emmalaan.

Volledig scherm © William Hoogteyling

Veel vragen

Buurtbewoners hebben veel vragen. Opvallend is dat het vrij rustig blijft achter het lint. Mensen kijken even, praten wat met elkaar en vervolgen dan weer hun weg.

De broers Wim en Theo Jansen staan in Wim zijn voortuin. ,,Ik zag ze zo nu en dan. Ze waren altijd heel vrolijk en vriendelijk.”

,,De vader is een hardwerkende zzp’er en een hele lieve vader”, zegt een vrouw die het gezin goed zegt te kennen (naam bij de redactie bekend). ,,Het is in- en intriest wat er is gebeurd. Je vraagt je wel af wat er precies is gebeurd. Zij is Russisch. Ik hoop niet dat dit drama aan de oorlog ligt.”

De kledingzaak waar de vrouw van het gezin zou werken, is wegens omstandigheden gesloten meldt een briefje op de deur. Een vrouw die aan komt fietsen bij de winkel, een bekende van het vermoedelijke slachtoffer, slaat haar hand voor haar mond. ,,Ik weet wat er gebeurd is. Ik zag haar hier heel vaak. Ik weet niet of ik dit vandaag nog uit mijn hoofd krijg.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tragische gebeurtenis

Burgemeester Servaas Stoop reageert verslagen op het nieuws: ,,Verschrikkelijk dat er twee dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Hangende het politie-onderzoek kan ik verder niets zeggen over deze tragische gebeurtenis.’'



Op de vraag of er nog een bijeenkomst voor omwonenden komt: ,,Ook dat is nog te vroeg om iets over te zeggen. Er zijn nog geen plannen voor maar als blijkt dat die behoefte er is gaan we daar zeker naar kijken. Hoeveel tijd er nodig is voor nader onderzoek weet ik niet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.