Man op Schiphol opgepakt na grap over bommen. ‘Grap of niet, hier houden we niet van’

Marechaussees werden ter plaatse geroepen bij de incheckbalie in de vertrekhal vanwege de melding over de man. Hoe hard de man vervolgens ook riep dat het een grap was, hij kon z’n aanhouding en het onderzoek al niet meer tegenhouden. ,,Hier houden wij niet van,” aldus Robert van Kapel van de marechaussee. ,,Zero tolerance. Als iemand zoiets roept, grap of niet, zetten we de boel af en doen onderzoek.”