Man op straat probeert Rozanne (13) om te kopen: ‘Nee, ik heb een vriendje’

met video Meer dan honderd inwoners krijgen schadever­goe­ding na explosie kadewand bij Terneuzen

Meer dan de helft van de mensen die schade meldden na de plof bij de Middensluis bij Terneuzen in maart komt in aanmerking voor een vergoeding. In totaal gaven zo’n tweehonderd inwoners aan schade te hebben.

29 juli