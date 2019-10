Man opgepakt voor neerslaan Rotterdamse agent bij trouwstoet

Brabander (38) steekt zijn oude huis in brand en wordt in andere plaats zwaarge­wond gevonden

10:39 Een 38-jarige man die gisteravond een huis in Eindhoven in brand stak is 's nachts in het Brabantse Veldhoven opgepakt. De zwaargewonde man is met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.